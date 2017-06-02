Требуется Хороший таргетолог и smm-маркетолог

Добрый день дорогие друзья! На данный момент у нас раскручивается в инстаграмме аккаунт сервиса фотопечати, фотосувениров и всего такого. Привязка к региону. Требуется привлечение целевой аудитории, в основном по географическому признаку. Только адекватные методы, без ботов ...