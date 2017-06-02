Требуется Хороший таргетолог и smm-маркетолог

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт5 заявок148 просмотров
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Приветсвую, нужна качественная таргетированная реклама

, проанализировать рынок, спрогнозировать бюджет от 30 "лидов в месяц"

так же социальный маркетинг (спрогнозировать план действий)

сайт aqspa . ru

7 лет назад
Mishyas
Михаил 
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
месяц назад