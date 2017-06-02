Настройка рекламы в фб, инстаграме

О нас: Мы строительно-ремонтная компания. На рынке более 10 лет, но еще на занимались соцсетями, требуется менеджер по развитию группы. Наш сайт: idealremont.com.ua Задача: Составить и предоставить четкий план развития группы. После его утверждения поэтапное выполнение..