Развитие группы в фейсбук - продажи

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт8 заявок131 просмотр
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Есть группа в фейсбук.

Требуется создать условия, которые будут давать заказы (т.е не просто постинг в группе, а реклама, реклама в смежных группах ....)

тематика - шторы.

География - Киев.

Конечный итог - реальные заказы через фейсбук.

от вас - план мероприятий, бюджет.

С нашей стороны  - необходимый материал по вашим запросам.

7 лет назад
fox-agency
Екатерина 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
месяц назад