Настроить рекламу в Facebook

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт5 заявок178 просмотров
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Ищем специалиста, который настроит нам таргетированную рекламу в Facebook. Необходимо не просто настроить, а получить результат в виде целевых заявок. Их должно быть не меньше 30. Бюджет согласуем. В отклике присылайте стоимость и срок за который можете настроить

6 лет назад
OSG7
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад