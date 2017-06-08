Человек для ведения групп в соц. сетях. Работа для Харьковчанина.

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт6 заявок204 просмотра
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Доброго времени суток! Необходимо вести группы  в соц.сетях инстаграмм,фейсбук, приглашать людей и размещать посты. Тема:Профессиональные материалы для салонов красоты.(в рамках нашего ассортимента) Цель создания групп - раскрутка и популяризация розничных магазинов и продаж в сети интернет.В каждой соц сети должно быть создано по одной группе.Количество постов в среднем - 3-4 в неделю в каждой группе. Работа только для проживающего в г. Харьков Украина!

7 лет назад
guest_14867188893137
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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