Человек для ведения групп в соц. сетях. Работа для Харьковчанина.

Доброго времени суток! Необходимо вести группы в соц.сетях инстаграмм,фейсбук, приглашать людей и размещать посты. Тема:Профессиональные материалы для салонов красоты.(в рамках нашего ассортимента) Цель создания групп - раскрутка и популяризация розничных магазинов и продаж в сети интернет.В каждой соц сети должно быть создано по одной группе.Количество постов в среднем - 3-4 в неделю в каждой группе. Работа только для проживающего в г. Харьков Украина!