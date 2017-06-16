Раскрутка группы в ВК на 1000 человек

Социальные сети (SMM и SMO)Завершен8 заявок187 просмотров
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Нужно добавить в группу 1000 человек, не ботов. Не более 20-30 в день. от 22 лет.

На данный момент в группе 415 человек

Суть добавляния людей в группу не как 100% целевая аудитория привлеченная с помощью контекста, а максимально забить группу массой, но без ботов и бюджетно.

Оплата желательно виза или мастеркард или через терминалы Украины (Easypay, 2click, Ibox и тп.)

Оплачиваться будет с Украины.

7 лет назад
WazowskiM
33 годаКанада
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
i_peliukh
33 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$20
40 дней
Благодарю за хорошу работу и бесплатную консультацию. Рекомендую Ивана как человека хорошо понимающего свое дело.
Спасибо
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