Раскрутка группы в ВК на 1000 человек

Нужно добавить в группу 1000 человек, не ботов. Не более 20-30 в день. от 22 лет.

На данный момент в группе 415 человек

Суть добавляния людей в группу не как 100% целевая аудитория привлеченная с помощью контекста, а максимально забить группу массой, но без ботов и бюджетно.

Оплата желательно виза или мастеркард или через терминалы Украины (Easypay, 2click, Ibox и тп.)

Оплачиваться будет с Украины.