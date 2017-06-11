Продвижение, реклама

Нужны 10 тысяч подписчиков в группу. Бюджет 100р за 1000 вступивших. Живые не живые значения не имеет, главное что бы были анкеты оформлены с друзьями (без собачек, преимущественно хотелось бы видеть женские анкеты). Необходимо приступить к работе не ...