Раcкрутка и ведения страницы в instagram

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт12 заявок184 просмотра
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Не давно начали продавать женские сумки через instagram .Нужно раскрутить страницу :Прямое привлечение подписчиков,Оптимизация

аккаунта,Официальная реклама в Instagram,Еженедельные отчеты. Поработаем

для начала,3-4 недели ,если результаты будут удовлетворительными

продолжим сотрудничество на постоянной основе.

7 лет назад
1DashaST
26 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
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