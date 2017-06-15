Раcкрутка и ведения страницы в instagram

Нужно нагнать целевой трафик на 505e.ru , в короткий срок. Раскрутку по SEO не рассматриваю. Целевая аудитория: инженеры, учителя, врачи, рабочие Будете предлагать свой вариант, учитывайте, что инвестиции рекламировать не получится, т.к. для этого нужна банковская лицензия. Жду ...