Реклама. Нужно нагнать трафик

Нужно нагнать целевой трафик на 505e.ru , в короткий срок.

Раскрутку по SEO не рассматриваю.

Целевая аудитория: инженеры, учителя, врачи, рабочие

Будете предлагать свой вариант, учитывайте, что инвестиции рекламировать не получится, т.к. для этого нужна банковская лицензия.

Жду вашего предложения, давайте обсуждать.

Оплата на банковскую карту.

Я не постоянно сижу за компом, поэтому, отвечать не могу быстро.

Если что, не теряйте меня, отвечу позже.