Приглашение в группу ОК

Необходимо продвижение, должны быть "живые" подписчики, желательно целевая аудитория, сразу пишите стоимость - сроки https://vk.com/club32950166 - группа http://arenda-avtovishek.ru - сайт
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется нагон (приглашение) живых пользователей по критерию возраст, город. Вступают в группу достаточно активно, на 100 пригласительных - 82 вступивших. Потенциальная аудитория 2 000 000. В заявке - цена 1к вступивших.
Бюджет неограничен, но выбирать буду естественно в наилучшем соотношении цена/качество. Наличие юр.лица огромный +, не придется искать контрагента-посредника
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