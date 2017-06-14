Приглашение в группу ОК

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт2 заявки139 просмотров
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Требуется нагон (приглашение) живых пользователей по критерию возраст, город. Вступают в группу достаточно активно, на 100 пригласительных - 82 вступивших. Потенциальная аудитория 2 000 000. В заявке - цена 1к вступивших.

Бюджет неограничен, но выбирать буду естественно в наилучшем соотношении цена/качество. Наличие юр.лица огромный +, не придется искать контрагента-посредника

7 лет назад
Karamelika
Екатерина 
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад