Раскрутка аккаунта Инстаграм

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт4 заявки117 просмотров
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Требуется раскрутка аккаунта инстаграм:

-нужны "копиры" для написания интересных привлекающих постов;

-нужны блогеры в городах Татарстана, от 1к подписчиков;

-нужна раскрутка определенных хештегов (масслайкинг постов);

-нужно проработать конкурсы и механики для аккаунта (есть наметки, нужны алгоритмы).

Любые другие ваши предложения/механики для привлечения ЦА в подписчики.

Бюджет неограничен, но выбирать буду естественно в наилучшем соотношении цена/качество. Наличие юр.лица огромный +, не придется искать контрагента-посредника

7 лет назад
Karamelika
Екатерина 
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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