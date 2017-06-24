20 постов за месяц в фб, копия в вк .

Привет! Нужно найти релевантные группы в соц. сетях, форумы, блоги, статьи и др. для поста, комментария или открытия новой темы для обсуждения. Все ссылки необходимо вставить в отчетность (доступ предоставляется). Вознаграждение, о котором договоримся, выплачивается по факту наличия ...