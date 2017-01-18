Ирина помогла во многом, благодаря ее работе сейчас работаем в плюс. Клиенты приходили по прошлым компаниям, которые были настроены любительски, но не было понимания полностью, насколько оптимально ли, во сколько нам обходится клиент и вообще какова отдача от рекламы или сколько теряем денег. Так долго продолжаться не могло, и понятное дело, возникла необходимость в оптимизации. Ирина провела аудит и на основе выводов аудита профессионально настроила контекст в Адвордс и соответственно ремаркетинг. По верхнеуровневой постановке настроила все цели в Гугл Аналитике. Что имеем на выходе. Работающие в плюс рекламные компании. Понимание сколько новых клиентов приходит по рекламе, на каком из этапов и почему клиенты отваливаются. Сколько тратим на их привлечение клиентов и каков источник. Могу смело рекомендовать Ирину, как профессионала своего дела, она превысила все ожидания как по качеству так и по конечному результату . В мире фрилансеров, к сожалению, из собственного опыта, - это редкость.