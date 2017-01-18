roman_gn

Роман Гнатюк roman_gn

 
46 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

DmiMagic
Дмитрий 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Seo аудит сайта
Спасибо. Рекомендую Обращайтесь!
Дмитрий проявил инициативу и предложил сделать аудит бесплатно. Дмитрий указал, что необходимо доработать по мета данным, проверил текст на сайте и дал свои рекомендации. Как для бесплатной консультации результатом удовлетворен.
Ответный отзыв
PROMOagent
Ирина 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
13 дней назад
$200
10 баллов
8 лет назад
Провести аудит и настроить контекст в Google AdWords
Google Ads
Роман - отличный заказчик. Оплата в срок, всегда на связи, очень подробная постановка задачи и четкое понимание того, что должно быть на выходе. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!
Ирина помогла во многом, благодаря ее работе сейчас работаем в плюс. Клиенты приходили по прошлым компаниям, которые были настроены любительски, но не было понимания полностью, насколько оптимально ли, во сколько нам обходится клиент и вообще какова отдача от рекламы или сколько теряем денег. Так долго продолжаться не могло, и понятное дело, возникла необходимость в оптимизации. Ирина провела аудит и на основе выводов аудита профессионально настроила контекст в Адвордс и соответственно ремаркетинг. По верхнеуровневой постановке настроила все цели в Гугл Аналитике. Что имеем на выходе. Работающие в плюс рекламные компании. Понимание сколько новых клиентов приходит по рекламе, на каком из этапов и почему клиенты отваливаются. Сколько тратим на их привлечение клиентов и каков источник. Могу смело рекомендовать Ирину, как профессионала своего дела, она превысила все ожидания как по качеству так и по конечному результату . В мире фрилансеров, к сожалению, из собственного опыта, - это редкость.
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