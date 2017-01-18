Привет! Нужно сделать 20 постов в месяц (запланированные), половина из которых по финансовой тематике. Посты на русском и украинском языках.
Социальные сети (SMM и SMO)18 заявок
Закрыт
8 лет назад
Привет! Нужно сделать 20 постов в месяц (запланированные), половина из которых по финансовой тематике. Посты на русском и украинском языках.
Нужно сделать seo аудит сайта
Добрый день ! Нужно сделать seo аудит сайта и ТЗ на внедрение рекомендаций. Возьметесь? Сколько по времени может занять Ваша работа? Какова цена?
Привет! Нужно найти релевантные группы в соц. сетях, форумы, блоги, статьи и др. для поста, комментария или открытия новой темы для обсуждения. Все ссылки необходимо вставить в отчетность (доступ ...
Нам нужно провести аудит и настроить контекст в адвордс, возможно у Вас будут какие-то предложения. Плюс грамотно настроить ремаркетинг. Также нужно настроить отслеживания целей в Google Analytics.