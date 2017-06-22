Seo аудит сайта

Проанализировать магазин и то, что уже сделано для его продвижения в различных соц. сетях (FB, Instagram) На основании анализа, дать рекомендации по улучшению/продвижению магазина. Создать план по оптимизации и продвижению магазина. Реализовать запланированную работу (согласно поставленным ...