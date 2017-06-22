Переписать метатеги

[b]Необходимо проанализировать проиндексированный сайта с трафиком:[/b] 1. Анализ юзабилити сайта 2. Анализ контента сайта 3. Анализ ссылочного 4. Анализ позиций сайта [b]Провести ряд мероприятий: [/b]1. Составить семантическое ядро 2. Кластеризация ядра + разделение на ключи, которые уже используются, и которые надо внедрить 3. ...
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