Создание семантического ядра

Это монотонная работа по извлечению и обработке ключевых слов. Пример работы: 1. В одном столбце написано: "мужские и женские сумки, обувь для детей и подростков, портмоне. " - это исходные данные. 2. В другой нужно написать "мужские сумки ...
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Требуется создать семантическое ядро по теме "Беременность" для сайта на 500 статей. Примерные категории сайта следующие:
Планирование беременности
Признаки беременности
Зачатие
Бесплодие
Ранняя беременность
Поздняя беременность
После родов
Аборт и прерывание беременности
+ Проблемы при беременности
- Токсикоз при беременности
- Многоплодная беременность
- Базальная температура
- Выделения при беременности
Ориентироваться можно на следующие сайты-конкуренты:
Региональность сайта: все регионы (по статистике ориентироваться на Москву).
Результатом работы должна быть:
- разработана/уточнена структура сайта;
- выполнена группировка запросов, по которым будут писаться статьи;
- для каждой группе приведена их точная частотность из собранной статистике.
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