Создание семантического ядра

Поисковые системы (SEO)Закрыт14 заявок214 просмотров
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Требуется создать семантическое ядро по теме "Беременность" для сайта на 500 статей. Примерные категории сайта следующие:

Планирование беременности

Признаки беременности

Зачатие

Бесплодие

Ранняя беременность

Поздняя беременность

После родов

Аборт и прерывание беременности

+ Проблемы при беременности

- Токсикоз при беременности

- Многоплодная беременность

- Базальная температура

- Выделения при беременности

Ориентироваться можно на следующие сайты-конкуренты:

club-mam.com

7mam.ru

mama66.ru

flovit.ru

iberemenna.ru

Региональность сайта: все регионы (по статистике ориентироваться на Москву).

Результатом работы должна быть:

- разработана/уточнена структура сайта;

- выполнена группировка запросов, по которым будут писаться статьи;

- для каждой группе приведена их точная частотность из собранной статистике.

7 лет назад
sernam
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
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