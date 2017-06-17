Семантическое ядро для ИМ по уходу за животными

В данный момент ведем работу по определению ассортимента интернет-магазина. Определена ключевая концепция: товары для профессиональных заводчиков по уходу за питомцами (витамины, пеленки, инструменты для стрижки и т.п.). Кормов и прочего ширпотреба не будет.

Ищем человека, который составит сем карту, кластеризацию запросов для будущей структуры каталога. В перспективе возможен аудит внутренней оптимизации интернет-магазина.

P.S. отвечая на запрос, указывайте ваш опыт, подход, этапность работы.