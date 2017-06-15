Белая оптимизация крупного контент-проекта

Исходные данные:

Популярный русскоязычный ресурс в сфере науки и образования

Объем контента - на данный момент в индексах Яндекса и Google более 2 млн. страниц (ТИЦ - 1800, PR - 5/6)

Тип контента - user-generated

Самописная CMS

Задача:

1. Проанализировать причины ежегодной деградации объема трафика с поисковых систем несмотря на устойчивый рост контентной и пользовательской массы

2. Выработать стратегию и способы белой оптимизации. Интересуют в первую очередь системные решения, а не точечные оптимизации отдельных страниц или по конкретным ключевым словам

3. В идеале - вывести ресурс на прежние позиции по трафику с поисковых систем