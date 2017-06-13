Продвижение сайта на 6 языках

Добрый день! Нужен именно технический аудит. То есть, как минимум, дубляжи материала, зеркала, метатеги, канонические ссылки, чпу и т.д. НЕ НАДО : юзабилити, беклинки, конкурентный анализ. Сайта два: один на Wordpress, другой на Opencart. Результат работы - ТЗ для ...