Сделать технический аудит сайта.

Добрый день ! Нужно сделать seo аудит сайта и ТЗ на внедрение рекомендаций. Возьметесь? Сколько по времени может занять Ваша работа? Какова цена?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Нужен именно технический аудит. То есть, как минимум, дубляжи материала, зеркала, метатеги, канонические ссылки, чпу и т.д.
НЕ НАДО : юзабилити, беклинки, конкурентный анализ.
Сайта два: один на Wordpress, другой на Opencart.
Результат работы - ТЗ для программистов и модератора сайта.
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