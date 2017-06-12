Сделать технический аудит сайта.

$30
Поисковые системы (SEO)Закрыт17 заявок232 просмотра
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Добрый день!

Нужен именно технический аудит. То есть, как минимум, дубляжи материала, зеркала, метатеги, канонические ссылки, чпу и т.д.

НЕ НАДО : юзабилити, беклинки, конкурентный анализ.

Сайта два: один на Wordpress, другой на Opencart.

Результат работы - ТЗ для программистов и модератора сайта.

 

7 лет назад
vlad333
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад