Seo audit сервиса

Нужен SEO специалист. Задача подтянуть сайт по ключевым запросам. Тематика: строительство домов из сруба и каркаса.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день !
Нужно сделать seo аудит сайта и ТЗ на внедрение рекомендаций.
Возьметесь? Сколько по времени может занять Ваша работа? Какова цена?
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