Seo audit сервиса

Поисковые системы (SEO)Закрыт16 заявок209 просмотров
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Добрый день ! 

Нужно сделать seo аудит сайта и ТЗ на внедрение рекомендаций.

Возьметесь? Сколько по времени может занять Ваша работа? Какова цена?

7 лет назад
roman_gn
45 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
margal
30 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
7 лет назад
$50
2 дня