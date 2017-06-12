Seo audit сервиса

Нужно собрать семантическое ядро для интернет-магазина отопительной и бытовой техники. Оплата = 1 доллар за каждую распарсенную категорию. Будет около 30 категорий +/-, возможно больше, сейчас согласовываем. В идеале хотелось бы получить следующий результат: 1. Документ с ...