Нужно собрать семантическое ядро для интернет-магазина отопительной и бытовой техники. Оплата = 1 доллар за каждую распарсенную категорию. Будет около 30 категорий +/-, возможно больше, сейчас согласовываем.

В идеале хотелось бы получить следующий результат:

1. Документ с "широкой семантикой", т.е. по всем категориям и подкатегориям - все запросы, из которых можно выбрать маркетологу, директологу для настройки контекстной, SMM специалисту, для блога и т.д. - своего рода исследование спроса пользователей на продукцию. Т.е. вся семантика минус мусор (да чистку, хотя бы грубую нужно будет сделать)

2. Документ, в котором для каждой категории будут выбраны небольшие группы запросов для оптимизации и написания текстов к коммерческим страницам сайта - коммерческие запросы, ориентированные на аудиторию, максимально приближенную к покупке, на ваш профессиональный взгляд.