Требуется оптимизировать сайт http://sk-oblstroy.ru для поискового продвижения, исправить мелкие ошибки по сайту. Возможно доработать дизайн, улучшить юзабилити. Конечная цель увеличить конверсию сайта. Во вложении технический анализ сайта, что нужно поправить. Напишите свои предложения, что и в какие деньги ...
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Нужно собрать семантическое ядро для интернет-магазина отопительной и бытовой техники. Оплата = 1 доллар за каждую распарсенную категорию. Будет около 30 категорий +/-, возможно больше, сейчас согласовываем.
В идеале хотелось бы получить следующий результат:
1. Документ с "широкой семантикой", т.е. по всем категориям и подкатегориям - все запросы, из которых можно выбрать маркетологу, директологу для настройки контекстной, SMM специалисту, для блога и т.д. - своего рода исследование спроса пользователей на продукцию. Т.е. вся семантика минус мусор (да чистку, хотя бы грубую нужно будет сделать)
2. Документ, в котором для каждой категории будут выбраны небольшие группы запросов для оптимизации и написания текстов к коммерческим страницам сайта - коммерческие запросы, ориентированные на аудиторию, максимально приближенную к покупке, на ваш профессиональный взгляд.
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