Собрать семантическое ядро для интернет-магазина

Поисковые системы (SEO)Закрыт7 заявок186 просмотров
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Нужно собрать семантическое ядро для интернет-магазина отопительной и бытовой техники. Оплата = 1 доллар за каждую распарсенную категорию. Будет около 30 категорий +/-, возможно больше, сейчас согласовываем.

В идеале хотелось бы получить следующий результат:

1. Документ с "широкой семантикой", т.е. по всем категориям и подкатегориям - все запросы, из которых можно выбрать маркетологу, директологу для настройки контекстной, SMM специалисту, для блога и т.д. - своего рода исследование спроса пользователей на продукцию. Т.е. вся семантика минус мусор (да чистку, хотя бы грубую нужно будет сделать)

2. Документ, в котором для каждой категории будут выбраны небольшие группы запросов для оптимизации и написания текстов к коммерческим страницам сайта - коммерческие запросы, ориентированные на аудиторию, максимально приближенную к покупке, на ваш профессиональный взгляд.

7 лет назад
exact_solutions
Елена 
37 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
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