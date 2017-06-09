Сео продвижение тату студии Спб

Доброго всем дня. Вас приветствует студия татуировки в Санкт-Петербурге "Точка-Тату".

У нас есть сайт http://tochkatattoo.ru

Интересует только сео продвижение, контекст есть и хорошо работает.

Если кратко говоря, нам нужны обычные запросы по поисковым системам, хотелось бы выслушать ваши предложения.

Часть работы можем оплатить татуировкой ( которая может стоить в несколько раз дороже полной оплаты работы) плюс деньгами, в общем обо всем сможем договориться.