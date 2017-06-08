Проведение SEO-аудита сайта

Поисковые системы (SEO)Закрыт20 заявок203 просмотра
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Необходимопровести SEO-аудит интернет-магазина

www.kind.com.ua

Позиции его просели за последние месяцы.

Сайт большой перспективы развития в далёком будущем не имеет, но есть цель сделать все необходимые шаги, для устранения самых больших и очевидных проблем. Так чтобы сайт поработал ещё несколько лет.

Аудитор должен понимать, как исправить обнаруженные им ошибки и сделать сайт более видимым для поисковиков.

7 лет назад
Jurko2017
Юрий 
45 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад