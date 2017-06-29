SEO - Оптимизация сайта телекоммуникационной компании (CMS Wordpress)

Спасибо за сотрудничество! Виталий очень добросовестный заказчик. Вначале была поставлена четкая подробная задача. Постоянно был на связи и быстро реагировал на любые мои запросы. Оплата в срок и даже больше чем было оговорено. Приятно работать с такими порядочными людьми. Рекомендую к сотрудничеству!