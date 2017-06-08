Подготовка предложений по доработке сайта, для увеличения конверсии

Поисковые системы (SEO)Закрыт9 заявок155 просмотров
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Требуется изучить сайт, изучить конкурентов.

Предложить доработки сайта в виде рекомендаций, тех. задания.

Цель: увеличить конверсию сайта в заявки.

Сайт: komus-contact.ru

Доступ в метрику предоставим, список конкурентов также.

7 лет назад
webernetic-bel
Анна 
33 годаБеларусь
8 лет в сервисе
Была
2 года назад