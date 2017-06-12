Анализ высокочастотных запросов в wordstat

Поисковые системы (SEO)Закрыт6 заявок141 просмотр
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Друзья, добрый день! 

Необходимо провести анализ запросов по тематике "английский язык". 

Цель?

Выявление потребностей клиента

Что ищем?

Запросы, которые чаще всего вводят пользователи поисковой системой Яндекс. Это может быть грамматика, объяснение времен, техник изучения английского и т.д. Более детально, когда приступите к проекту. 

Выстроить по принципу от высокочастотных к низкочастотных. 

Обязательно!

При сдаче проекта предоставить отчет о проделанной работе. 

7 лет назад
karusch77
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад