Лидогенерация

Приглашаю Вас принять участие в проекте. Нужно сделать сайт и гнать на него целевой трафик. Оплата только за Клиентов, которые приобретают услугу. Услуга - репетиторство по физике и математике в городе Пермь, подготовка к ЕГЭ, поднятие успеваемости. В сообщении напишите цену за Клиента, которую Вы готовы предложить. Более подробно в сообщении