Поисковое продвижение - Казахстан

Для магазина хозяйственных товаров [url=https://altoris.com.ua/]https://altoris.com.ua/[/url] необходимо составить семантическое ядро для каталога товаров. Всего в каталоге около 500 категорий и подкатегорий. На выходе мы должны получить категория - поисковые запросы - указание их частотности.
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Нужен специалист для линкбилдинга и сео продвижения по региону Казахстан
Нужен человек из Казахстана
Ключевые задачи:
1- регистрация нас во всех справочниках
2- закупка ссылок в Казахстане
3- сеотексты
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