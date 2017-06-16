Поисковое продвижение - Казахстан

$200
Поисковые системы (SEO)Закрыт13 заявок175 просмотров
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Нужен  специалист для линкбилдинга и сео продвижения по региону Казахстан

Нужен человек из Казахстана

Ключевые задачи:

1- регистрация нас во всех справочниках

2- закупка ссылок в Казахстане

3- сеотексты

7 лет назад
UFLnet
34 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад