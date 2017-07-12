UFLnet

Бойко Валерий UFLnet

 
34 годаУкраина/Киев
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

Лидер в сфере доставки цветов компания UFL, в связи с расширением ищет в штат нового сотрудника.

Мы предлагаем работу со стабильной оплатой Вашего труда, которая не зависит от политических факторов. Мы ищем людей, готовых стать не просто частью нашего коллектива, а частью глобального проекта и нашей корпоративной семьи.

www.u-f-l.net

  • Разработка

    Нужен php программист для выполнения ряда задач по проекту. - Реализация нового дизайна; - Рефакторинг БД; - Доработка API; И др.

    PHP
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Поисковое продвижение - Казахстан

    $200

    Нужен  специалист для линкбилдинга и сео продвижения по региону Казахстан Нужен человек из Казахстана Ключевые задачи: 1- регистрация нас во всех справочниках 2- закупка ссылок в Казахстане 3- сеотексты

    Поисковые системы (SEO)13 заявок
    Закрыт
    6 лет назад