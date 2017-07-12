Лидер в сфере доставки цветов компания UFL, в связи с расширением ищет в штат нового сотрудника.

Мы предлагаем работу со стабильной оплатой Вашего труда, которая не зависит от политических факторов. Мы ищем людей, готовых стать не просто частью нашего коллектива, а частью глобального проекта и нашей корпоративной семьи.

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