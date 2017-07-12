Нужен php программист для выполнения ряда задач по проекту. - Реализация нового дизайна; - Рефакторинг БД; - Доработка API; И др.
Веб-программирование9 заявок
Закрыт
6 лет назад
Лидер в сфере доставки цветов компания UFL, в связи с расширением ищет в штат нового сотрудника.
Мы предлагаем работу со стабильной оплатой Вашего труда, которая не зависит от политических факторов. Мы ищем людей, готовых стать не просто частью нашего коллектива, а частью глобального проекта и нашей корпоративной семьи.
Нужен php программист для выполнения ряда задач по проекту. - Реализация нового дизайна; - Рефакторинг БД; - Доработка API; И др.
Нужен специалист для линкбилдинга и сео продвижения по региону Казахстан Нужен человек из Казахстана Ключевые задачи: 1- регистрация нас во всех справочниках 2- закупка ссылок в Казахстане 3- сеотексты