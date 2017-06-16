Настройка небольшой рекламной кампании Адвордс

Всем привет.

Надо сделать небольшую компанию для школы английского языка.

Поиск+КМС (кмс только реклама на релевантных фразам страницах, можно информ запросы добавить.)

Там реально целевых фраз котрые имеет смысл добавлять до 50 штук.

Потом ее же скопировать для второго филиала из другой области. Один в один, просто сменить город втексте, и урлах.

Реально дел на полдня.

Ведение тоже нужно.

Торг.

P\s Люди не нужно собирать всю кучу фраз возможных, которые никто не нажимает и составлять под них объявления.

Надо просто собрать список слов которые действительно имеют частотность и будут давать хотябы по 1-2 показа в день.