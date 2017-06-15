Продвижение сайта по поисковым запросам

Для магазина хозяйственных товаров [url=https://altoris.com.ua/]https://altoris.com.ua/[/url] необходимо составить семантическое ядро для каталога товаров. Всего в каталоге около 500 категорий и подкатегорий. На выходе мы должны получить категория - поисковые запросы - указание их частотности.
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Необходимо продвинуть сайт в топ 10 яндекса по двум поисковым запросам.
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