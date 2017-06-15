Продвижение сайта по поисковым запросам

Здравствуйте, есть такой вот сайт acoupleofmovers.com нужно продвинуть его в гугле. В данный момент все клиенты идут через низкочастотные запросы с гугл эдвордс. В прикрепленном файле выкладываю список запросов, которые у нас на данный момент ...