Нужно сделать типовой сайт для строительной компании. Можно использовать типовые шаблоны которых полно в интернете. Сайт состоит из 3-4 страниц. Главная, объекты, контакты. Всю информацию для наполнения (фото, тексты, логотип) предоставлю. Тематика: общестроительные работы: профлист, покраска, сэндвич ...