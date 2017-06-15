Нужно СЕО продвижение сайта

Для магазина хозяйственных товаров [url=https://altoris.com.ua/]https://altoris.com.ua/[/url] необходимо составить семантическое ядро для каталога товаров. Всего в каталоге около 500 категорий и подкатегорий. На выходе мы должны получить категория - поисковые запросы - указание их частотности.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
сайт ритуальных услуг
в данном случае сейчас требуется продвижение сайта на территории Новосибирской области
в дальнейшем в планах сетка сайтов
- Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)22 заявкиЗакрыт6 лет назад
Исходные данные: Популярный русскоязычный ресурс в сфере науки и образования Объем контента - на данный момент в индексах Яндекса и Google более 2 млн. страниц (ТИЦ - 1800, PR - 5/6) Тип контента - user-generated Самописная CMS Задача: 1. Проанализировать причины ...Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть сайт www.carwiz.ru Можно ли его поднять в топ10? И за сколько вы это сделаете?Поисковые системы (SEO)17 заявокЗакрыт6 лет назад
- $100
для www.spraachen.kiev.ua По запросам "курсы немецкого языка киев", "курсы немецкого языка". Бюджет all incl. 100 USD/ месяц 3 месяца. Результат (движдение вверх) в первые 2 недели.Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо подтянуть сайт в поисковой выдаче по 5-6 ключевым запросам. Много работы уже сделано.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен6 лет назад
Здравствуйте, есть такой вот сайт acoupleofmovers.com нужно продвинуть его в гугле. В данный момент все клиенты идут через низкочастотные запросы с гугл эдвордс. В прикрепленном файле выкладываю список запросов, которые у нас на данный момент ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт6 лет назад
Приглашаю Вас принять участие в проекте. Нужно сделать сайт и гнать на него целевой трафик. Оплата только за Клиентов, которые приобретают услугу. Услуга - репетиторство по физике и математике в городе Пермь, подготовка к ЕГЭ, ...Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо оценить продвижение сайта на 6 языках http://gecofim.swiss/ тематика: недвижимость в Швейцарии. Необходимо также подобрать самые высокочастотные ключевые слова. Какова будет стоимость семантического анализа и подбора ключевиков на 6 языках имеющихся на сайте?Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт6 лет назад
- $30
Добрый день! Нужен именно технический аудит. То есть, как минимум, дубляжи материала, зеркала, метатеги, канонические ссылки, чпу и т.д. НЕ НАДО : юзабилити, беклинки, конкурентный анализ. Сайта два: один на Wordpress, другой на Opencart. Результат работы - ТЗ для ...Поисковые системы (SEO)17 заявокЗакрыт6 лет назад
Друзья, добрый день! Необходимо провести анализ запросов по тематике "английский язык". Цель? Выявление потребностей клиента Что ищем? Запросы, которые чаще всего вводят пользователи поисковой системой Яндекс. Это может быть грамматика, объяснение времен, техник изучения английского и т.д. Более детально, когда ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт6 лет назад