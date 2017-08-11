Ся+тз копирайтеру

Поисковые системы (SEO)Завершен11 заявок241 просмотр
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50 тем - нужно ся по гуглу и тз копирайтеру, довольно срочно, далее полное сотрудничество по проекту

7 лет назад
rmilyutin
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
seo-guild
Тарас 
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
$40
3 дня
Начали закупку, подбор, обратная связь, все хорошо. Правда проект в одно время застопорился, но это уже по вопросам владельца сайта. Тарас закупил начальную партию ссылок - качественных, вечных - все отлично
Проект до конца не был завершен, но Роман оплатил проделанную работу. Будет сотрудничать и в дальнейшем. Рекомендую!