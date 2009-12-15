dron

Андрей dron

 
36 летРоссия/Новосибирск
15 лет на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад

Менеджмент e-commerce проектов. Опыт запуска, развития и сопровождения интернет-магазинов, в т.ч. работающих в форматах кросс-бордер.

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Отзывы заказчиков
wmb
87 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$75
0 баллов
14 лет назад
Приватный проект для ArtexWeb
За очередной проект предоплата исполнителем получена, но проект не выполнен.
wmb
87 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$40
10 баллов
14 лет назад
Требуется скрипт
Скрипт был сделан в указанные сроки и в наилучшем качестве. Обязательно будем продолжать работу с этим исполнителем.
Общение не задалось, на компромисс не шел.
Ответный отзыв
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $100
от 30 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $300
от 5 дней
нет рейтинга