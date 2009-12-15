Менеджмент e-commerce проектов. Опыт запуска, развития и сопровождения интернет-магазинов, в т.ч. работающих в форматах кросс-бордер.
Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$75
0 баллов
14 лет назад
За очередной проект предоплата исполнителем получена, но проект не выполнен.
$40
10 баллов
14 лет назад
Скрипт был сделан в указанные сроки и в наилучшем качестве. Обязательно будем продолжать работу с этим исполнителем.
Ответный отзыв
Общение не задалось, на компромисс не шел.
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нет отзывов
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нет отзывов
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