SMM для зоо интернет-магазинов

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен16 заявок529 просмотров

Имеется несколько интернет-магазинов для животных: монобренд (локализация доменами на 4 страны) и мультибренд (локализация доменами на 2 страны). Язык - русский.

Необходимо разработать и реализовать/поддерживать стратегию ведения групп в соц сетях (FB, ВК, ОК, INSTA). Главная цель - естественно, продажи.

5 лет назад
dron
37 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

smm1
41 год
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
5 лет назад
$286
30 дней
Определен вектор работы, по нему и идем
Все отлично. Рекомендую. Продолжаем работу. Оплата всегда в срок, четкая постановка задачи, высоко профессиональное общение.

Заявки фрилансеров

Анастасия
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Юрий
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Владимир
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
29 отзывов(-1)
5 лет назад
Даут
 
25 лет
5 лет в сервисе
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5 лет назад
5 лет назад
Валерий
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
20 часов назад
92 отзыва
5 лет назад
Лучший SMM-менеджер апреля
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Татьяна
 
34 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
smm1
41 год
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
5 лет назад
ТОП-10
Социальные сети (SMM и SMO)
Александр
 
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
185 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Ирина
 
61 год
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
53 отзыва(-1)
5 лет назад
Артур
 
42 года
10 лет в сервисе
Был
4 часа назад
26 отзывов
5 лет назад
Алексей
 
30 лет
7 лет в сервисе
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5 лет назад
Гулия
 
26 лет
5 лет в сервисе
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5 лет назад
5 лет назад
Анастасия
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Нажим
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Дмитрий
 
41 год
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3 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Сам
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад