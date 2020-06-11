Разработка рекламных кампаний Инстаграм , вк, фейбук

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт11 заявок616 просмотров

Необходимо создание эффективных рекламных компаний Инстаграм ,Вк. Фейсбук с интеграцией в битрикс24. Направление работы управление репутацией (отзывы и партизанский маркетин) 

5 лет назад
-Alex-Ivanov-
Алексей 
41 год
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3 года назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
27 лет
5 лет в сервисе
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5 лет назад
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Игорь
 
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3 года назад
4 отзыва
5 лет назад
Александр
 
41 год
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
140 отзывов(-2)
5 лет назад
ТОП-10
Социальные сети (SMM и SMO)
Александр
 
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
185 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Рома
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
21 отзыв
5 лет назад
Максим
 
40 лет
5 лет в сервисе
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Денис
 
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4 года назад
16 отзывов(-2)
5 лет назад
Кирилл
 
32 года
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5 лет назад
Ирина
 
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3 года назад
53 отзыва(-1)
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
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11 часов назад
11 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Алексей
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад