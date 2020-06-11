Необходимо создание эффективных рекламных компаний Инстаграм ,Вк. Фейсбук с интеграцией в битрикс24. Направление работы управление репутацией (отзывы и партизанский маркетин)
Ищу SMM фею/волшебника для нашего бизнеса
Алоха!
Мы ведем свой бизнес в сфере фейерверков и салютов и нам всего пол года. Успели сделать группу в вк с классным дизайном, но плохим контентом и накрученными подписчиками. Грустное зрелище. Поэтому нам очень нужен одухотворенный smm волшебник, который искренне полюбит и возьмется за это дело.
Что мы от тебя ждем:
- наполнение контентом (качественный ИНТЕРЕСНЫЙ материал, сторис, картинки, статьи и посты без репостов)
- копирайтинг уровня Бог (тебя приятно читать. твоя манера излагать мысли вовлекает людей, заставляя не только дочитать до конца. но и оставить какой-то след (коммент, лайк. репост)
- привлечение ЦЕЛЕВЫХ подписчиков из нашего города, которым интересны салюты и фейерверки, а также люди творческих профессий (ведущие, фотографы, спортивные и культурные мероприятия)
- участие в маркетинговой политике (акции, конкурсы, реклама и пр). На первое время клиентов нужно будет привлекать бесплатными способами (без платной рекламы и таргета).
Как итог:
- группа должна ожить, а в ней кипеть жизнь. Люди не просто должны появиться, но и ежедневно создавать ощутимую движуху в ней. Они должны полюбить это сообщество. Заходить и читать. Заходить и читать))
Что делать не придется:
- общаться с клиентами, отвечать на сообщения в сообществе
- вести другие соц.сети (только вк)
- заниматься дизайном
Рассмотрю начинающих специалистов с горящими глазами. Сообщество можно использовать для портфолио. Оно яркое и запоминающееся. Из него действительно при добротном подходе можно сделать конфету и потом эту конфету всем показывать и хвастать))
Если мы сработаемся, рассмотрю на долгосрочное и постоянное сотрудничество. С % от прибыли или фиксированной ставкой.
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