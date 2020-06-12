Нужны клиенты в проект

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт5 заявок527 просмотров

Ищу человека который приведёт в проект клиентов.

Вот сам проект: https://vk.com/club191771743

Оплата - % со сделок ! Жду всех в лс

5 лет назад
Anton_Zaichev
Антон 
29 лет
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Был
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Заявки фрилансеров

Рома
 
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