Настроить РК VK

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт11 заявок474 просмотра

Нужно разработать рекламную кампанию для сайта, тематика "разработка сайтов".

В ответе покажите примеры ваших работ и цены.

5 лет назад
guest_15906509605721
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Заявки фрилансеров

Рома
 
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Ярослав
 
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Митрий
 
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Владимир
 
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Валерий
 
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20 часов назад
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5 лет назад
Лучший SMM-менеджер апреля
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Игорь
 
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Александр
 
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185 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Александр
 
41 год
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2 дня назад
140 отзывов(-2)
5 лет назад
ТОП-10
Социальные сети (SMM и SMO)
Андрей
 
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11 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Алексей
 
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5 лет назад