Настроить РК VK

Красиво оформить группу вконтакте: 1) Обложка 2) Аватарка 3) Описание 4) Пару постов
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Нужно разработать рекламную кампанию для сайта, тематика "разработка сайтов".
В ответе покажите примеры ваших работ и цены.
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