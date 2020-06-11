Подготовить несколько десятков постов в телеграм-канал

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Закрыт9 заявок725 просмотров

Требуется подготовить несколько десятков постов в телеграм-канал познавательной тематики. Источники информации и концепцию постов и примеры готовых постов предоставлю.

!! Источники англоязычные !!

Пожелания к постам:

- небольшой объем (в среднем 500 зн, разброс 300-1000)

- концентрированная интересная информация (справочные и любопытные факты)

- иллюстрация: фото, видео, гиф.

Пожелания к вам:

- знание особенностей телеграма или как минимум опыт подготовки постов для других соцсетей

- возможность готовить актуальные посты (делаем не все за один раз, а постепенно, собирая самую новую информацию в источниках)

5 лет назад
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