Раскрутка и ведение аккаунта TikTok

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт4 заявки708 просмотров

Нужен подрядчик для ведения аккаунта в TikTok. Заявки без сопроводительного письма с портфолио не принимаются. В письме просьба указывать условия сотрудничества и объем услуг.

5 лет назад
Irina_zakaz
Ирина 
40 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Татьяна
 
34 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Игорь
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
185 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Андрей
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
11 часов назад
11 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)