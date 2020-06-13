Введение группы ВК

Есть группа вк по косметологии (интернет-магазин проф. косметики).

Требуется ведение группы, сейчас группа мертвая, активности нету.

Требуется составить план предварительно, согласовать и начать работу.

От вас требуется знание фотошопа, что бы могли картинку подобрать, обрезать, что то наложить и что бы все было в одном стиле.

Хотя бы поверхностно разбираться в сфере проф. красоты (если есть вопросы, всегда можно спросить).

Уметь находить материалы и заинтересовывать посетителей.

Предлагать идеи для развитие группы.

Только с опытом работы.

И какую цену хотите за месяц работы.

Ваша главная цель - что бы появилось активность в группе и через группу начались продажи.

Пишите какой опыт у вас работы, примеры если есть. (если есть примеры больше шансов что выберу вас.)