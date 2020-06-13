Нужен подрядчик для ведения аккаунта в TikTok. Заявки без сопроводительного письма с портфолио не принимаются. В письме просьба указывать условия сотрудничества и объем услуг.
Введение группы ВК
Есть группа вк по косметологии (интернет-магазин проф. косметики).
Требуется ведение группы, сейчас группа мертвая, активности нету.
Требуется составить план предварительно, согласовать и начать работу.
От вас требуется знание фотошопа, что бы могли картинку подобрать, обрезать, что то наложить и что бы все было в одном стиле.
Хотя бы поверхностно разбираться в сфере проф. красоты (если есть вопросы, всегда можно спросить).
Уметь находить материалы и заинтересовывать посетителей.
Предлагать идеи для развитие группы.
Только с опытом работы.
И какую цену хотите за месяц работы.
Ваша главная цель - что бы появилось активность в группе и через группу начались продажи.
Пишите какой опыт у вас работы, примеры если есть. (если есть примеры больше шансов что выберу вас.)
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