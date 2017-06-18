Цели Google Analytics

Для лендинга по услугам. Подробности - исполнителю. Срочно. Оставляйте заявки сценой и сроком, пожалуйста.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На два типа кнопок нужно повесить цели.
От вас нужно написать:
1) что прописать в аналитике (я могу сам в принципе указать)
2) что/где вставить в код на кнопки
Срочно
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