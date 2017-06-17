Продвижение и правки интернет-магазина

Существует интернет-магазин одежды и обуви, который нужно продвинуть по региону и дать зачатки для продвижения по РФ.

Основные задачи:

- поправить заголовки

- ускорить загрузку сайта

- написание нескольких статей для блога об аксессуарах

- продвижение по максимальному количеству нч и сч запросов, вч пока не трогаем

- дать рекомендации по дизайну и конверсии

- если есть ошибки в коде - исправить

От Вас цены в вилке от и до и сроки также.