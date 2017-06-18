Нужен качественный англоязычный прогон сайта

В данный момент ведем работу по определению ассортимента интернет-магазина. Определена ключевая концепция: товары для профессиональных заводчиков по уходу за питомцами (витамины, пеленки, инструменты для стрижки и т.п.). Кормов и прочего ширпотреба не будет. Ищем человека, который ...