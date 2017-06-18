SEO интернет магазина

Существует интернет-магазин одежды и обуви, который нужно продвинуть по региону и дать зачатки для продвижения по РФ. Основные задачи: - поправить заголовки - ускорить загрузку сайта - написание нескольких статей для блога об аксессуарах - продвижение по максимальному количеству нч ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
SEO оптимизация нового(пустого) интернет магазина.
-Внутренняя оптимизация
-Html-карта, Sitemap,..
-автоматическое написание тег
-Внешняя оптимизация
-консультации и рекомендации по дальнейшей работе с сайтом
Как-то так. Рассмотрю сопутствующие предложения.
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