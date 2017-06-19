Консультация по SEO продвижению.

На два типа кнопок нужно повесить цели. От вас нужно написать: 1) что прописать в аналитике (я могу сам в принципе указать) 2) что/где вставить в код на кнопки Срочно
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Нужна консультация по SEO продвижения для сайта hijapan.ru (сайту 5 лет)
Есть список ключей и четкое понимание на какие страницы их продвигать.
Нужна skype-консультация по рабочим методикам продвижения на 2017 год от практика.
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