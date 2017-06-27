Внутренняя оптимизация сайта

[b]Необходимо проанализировать проиндексированный сайта с трафиком:[/b] 1. Анализ юзабилити сайта 2. Анализ контента сайта 3. Анализ ссылочного 4. Анализ позиций сайта [b]Провести ряд мероприятий: [/b]1. Составить семантическое ядро 2. Кластеризация ядра + разделение на ключи, которые уже используются, и которые надо внедрить 3. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Провести seo-аудит сайта
Выполнить хорошую внутреннюю оптимизацию
Дать рекомендации по дальнейшему развитию
Сайт на WP, новостная тематика, регион Украина.
- Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт6 лет назад
ТЗ в документе. Выслушаю ваши предложения. Что будете делать и какими средствами. Опишите ход работы. По любым вопросам - в личку, буду отвечать. Спасибо.Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт6 лет назад
Настроить сквозную аналитику на основе Google Analytics. Связать вместе: - CRM Retailcrm - коллтрекинг ringostat - коллбэк - онлайн-чайт jivosite - настроить импорт данных с рекламных площадок. Нюанс - сайт на prom.ua (tiu.ru), поэтому нет возможности установить сторонний код на сайт. ...Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт6 лет назад
Проанализировать магазин и то, что уже сделано для его продвижения в различных соц. сетях (FB, Instagram) На основании анализа, дать рекомендации по улучшению/продвижению магазина. Создать план по оптимизации и продвижению магазина. Реализовать запланированную работу (согласно поставленным ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт6 лет назад
- $5
Добрый день! На данный момент имеем интересное задание, которое позволит получить Вам вознаграждение и небольшое повышение рейтинга, а нам увеличить продажи и продвижение наших полезных экопродуктов, которые мы с огромным трудом и любовью заботливо выращиваем ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Требуется создать семантическое ядро по теме "Беременность" для сайта на 500 статей. Примерные [b]категории сайта [/b]следующие: Планирование беременности Признаки беременности Зачатие Бесплодие Ранняя беременность Поздняя беременность После родов Аборт и прерывание беременности + Проблемы при беременности - Токсикоз при беременности ...Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт7 лет назад
Это монотонная работа по извлечению и обработке ключевых слов. Пример работы: 1. В одном столбце написано: "мужские и женские сумки, обувь для детей и подростков, портмоне. " - это исходные данные. 2. В другой нужно написать "мужские сумки ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужна консультация по SEO продвижения для сайта hijapan.ru (сайту 5 лет) Есть список ключей и четкое понимание на какие страницы их продвигать. Нужна skype-консультация по рабочим методикам продвижения на 2017 год от практика. Цену и срок работы указывать ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт6 лет назад
На два типа кнопок нужно повесить цели. От вас нужно написать: 1) что прописать в аналитике (я могу сам в принципе указать) 2) что/где вставить в код на кнопки СрочноПоисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Необходимо проанализировать и помочь разобраться в причине низких позиций и практически отсутствующего трафика на сайте. Необходим опытный человек. Прошу указывать обязательно стоимость работы.Поисковые системы (SEO)20 заявокЗакрыт6 лет назад